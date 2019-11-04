Квят оштрафован за столкновение на последнем круге Гран-при США

Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят показал в гонке Гран-при США 10-й результат, однако был оштрафован: сразу после финиша стюарды вынесли россиянину штраф в пять секунд. Причиной тому стало столкновение с соперником Racing Point Серхио Пересом на заключительном круге.

Как сообщили в пресс-службе чемпионата, в результате инцидента Квят занял лишь 12-е место.

Это уже второй подобный инцидента для россиянина: на прошлом этапе в Мексике он также опередил соперника на последнем круге, в связи с чем был оштрафован стюардами гонки.