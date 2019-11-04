Нурмагомедов потребовал узнать у Трампа, почему его отцу аннулировали визу

Хабиб Нурмагомедов обратился к главе UFC Дане Уайту с необычной просьбой. Российский боец потребовал узнать у президента США Дональда Трампа, почему его отцу аннулировали американскую визу.

Обращение спортсмен опубликовал в комментарии к фото, на котором запечатлены Уайт и Трамп, лично посетивший недавний турнир UFC в Нью-Йорке. Российский чемпион оставил емкий, но требовательный комментарий.

«Спроси его, где виза моего отца?» - написал россиянин.

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Дело в том, что разрешительный документ на имя отца и тренера чемпиона, Абдулманапа Нурмагомедова, был аннулирован в 2016 году по неизвестной причине. Из-за этого он не смог присутствовать на нескольких боях сына в США в качестве секунданта.

Напомним, в своем последнем бою, прошедшем в Абу-Даби, Хабиб Нурмагомедов во второй раз успешно защитил свой чемпионский титул в бою с претендентом из США Дастином Порье, которого он одолел удушающим приемом в третьем раунде. В первый раз россиянин защитил пояс в бою с эпатажным ирландцем Конором Макгрегором, которого также «задушил» вариацией приема в четвертом раунде.