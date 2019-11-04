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Загитова рассказала о готовности совершить каскад четверных прыжков

Ян Брацкий
10:25 04.11.2019
Фигуристка призналась, что для того, чтобы выйти на новый рекорд, ей необходимо подготовиться не только физически, но и морально.
Загитова рассказала о готовности совершить каскад четверных прыжков
© Фото: Raniero Corbelletti, Globallookpress

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала условия для исполнения каскада четверных прыжков. По словам спортсменки, для этого ей необходимо пройти серьезную подготовку, прежде всего - настроиться морально и психологически.

На французском этапе Гран-при в Гренобле Загитова стартовала со второго места, уступив первую ступень пьедестала пятнадцатилетней россиянке Александре Трусовой. Победу ей обеспечил каскад из трех четверных прыжков, которые принесли ей рекордные 166,62 балла. По сумме двух программ она набрала 238,69 балла, и таким образом юное дарование побило мировой рекорд самой Алины Загитовой.

«Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю. Вот поэтому сейчас я точно утверждать этого не буду. Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно. Если не больше», - поделилась своим мнением с ТАСС фигуристка.

На вопрос о возросшей конкуренции Алина Загитова ответила, что на ее взаимоотношениях с другими ученицами тренера Этери Тутберидзе это никак не сказалось.

«Что касается конкуренции, то я уже говорила - я просто выхожу кататься, у меня нет цели с кем-то из них соревноваться. Мне хочется просто кататься», - призналась олимпийская чемпионка.

В Гренобле Алина Загитова заняла второе место, набрав 216,06 балла. В самом начале проката Алина допустила ошибку, что повлияло на итоговый результат. Первое место, по итогам соревнований, заняла другая российская фигуристка Алена Косторная с результатом в 236,00 балла. Замкнула тройку призеров американка Мария Белл с 212,89 балла.

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