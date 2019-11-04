Нико Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии»

Главный тренер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Нико Ковач покинул свой пост. Решение он принял по взаимному согласию с руководством клуба.

По словам президента «Баварии» Карла-Хайнца Руменигге, результаты команды за последнее время показали, что «необходимы действия»

«Мы пришли к единому мнению, что Нико больше не тренер «Баварии». Мы все сожалеем об этом», - цитирует его официальный сайт «Баварии».

Сам Ковач назвал принятое решение правильным.

«Результаты, а также то, как мы играли в последний раз, заставили меня принять это решение. Мы с братом Робертом (ассистент Нико Ковача – прим. ред.) благодарим «Баварию» за последние полтора года… Это было хорошее время. Желаю клубу и команде всего наилучшего», - сказал он.

В субботу, 2 ноября, мюнхенский клуб уступил франкфуртскому «Айнтрахту» с разгромным счетом 1:5. В чемпионате Германии после десяти туров «Бавария» занимает четвертое место с 18 очками.

Нико Ковач стал тренером немецкой команды в июле 2018 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Контракт был рассчитан на три года.