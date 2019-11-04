Голеностоп наружу: футболисту «Эвертона» сломали ногу в матче с «Тоттенхэмом»

Игрок ливерпульского «Эвертона» Андре Гомеш получил серьезную травму во время встречи с лондонским «Тоттенхэмом» в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги. Футболист сломал голеностоп из-за падения после столкновения с нападающим команды-соперника Сон Хын Мином.

Инцидент произошел на 78-й минуте матча – Сон Хын Мин совершил грубый подкат, после того, как Гомеш обыграл его на левом фланге. Португалец начал падать и в этот момент в него врезался защитник «Тоттенхэма» Серж Орье. После приземления стопа Гомеша вывернулась в неестественное положение, он закричал от боли. Медики вынесли игрока с поля на носилках.

Арбитр удалил Сон Хын Мина, показав ему красную карточку. Пораженный травмой Гомеша, кореец не смог сдержать слез. По словам других игроков, в произошедшем нет вины Сон Хын Мина или Орье, перелом вызван трагической случайностью. После матча футболисты «Эвертона» посетили раздевалку соперника, чтобы утешить корейского форварда.

Главный тренер ливерпульской команды Марку Силва сообщил, что Гомеша направили в госпиталь.

«Плохое событие для нашей команды. Это (здоровье Гомеша) важнее, чем игра, это самое важное для нас сейчас. Мы должны сохранять единство», - цитирует его BBC.

Игра между командами закончилась в ничью – 1:1. Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун сумел сравнять счет в дополнительное время.