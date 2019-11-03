Альварес победил Ковалева нокаутом в 11-м раунде
Бой за титул чемпиона мира проходил в Лас-Вегасе.
© Фото: Ariel Ojeda, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Сауль Альварес в бою за титул чемпиона мира по версии WBO победил россиянина Сергея Ковалева. Бой проходил в Лас-Вегасе.
Победу мексиканец одержал нокаутом. Это произошло в 11-м раунде.
Таким образом россиянин потерял чемпионский пояс в версии WBO в полутяжелом весе.
Ковалев, которому исполнилось 36 лет, потерпел четвертое поражение в карьере при 34 победах, 29 из которых - нокаутом.
Альварес одержал 53 победы с учетом сегодняшней при двух поражениях.