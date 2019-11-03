Россияне завоевали 34 медали на этапе Кубка мира по плаванию

Российские спортсмены взяли 34 медали на этапе Кубка мира по плаванию. Соревнования прошли в Казани.

За три дня пловцам удалось завоевать 15 золотых медалей. В копилке спортсменов также оказались 11 серебряных и восемь бронзовых.

В Казани 3 ноября завершился шестой этап Кубка мира Международной федерации плавания (FINA). В нем принимали участие спортсмены из 51 страны мира. Седьмой, заключительный, этап состязаний состоится с 7 по 9 ноября в столице Катаре Дохе.