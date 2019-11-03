Россия победила на первых в истории Международных автоспортивных играх

Сборная России стала победительницей первых Международных автоспортивных игр. Соревнования проходили в Италии и завершились 3 ноября.

В общей сложности команда увезла домой три медали – одну золотую и две бронзы.

Первым в гонке Touring Car Cup стал Клим Гаврилов. Бронзу в дисциплине Karting Slalom Cup получили Олеся Ващук и Владислав Бушуев. Аналогичную награду присудили Илье Федорову за призовое место в Drifting Cup.

На втором месте в общем зачете расположились сборные Австралии и Италии. Тройку лидеров замкнули Япония, Нидерланды и Украина.