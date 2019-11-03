«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в рамках 15-го тура РПЛ. Матч закончился со счетом 2:2.

Первый мяч в ворота противника забил игрок «Ростова» Алексей Ионов. Через несколько минут футболист оформил дубль.

Уже в компенсированное время гол в ворота противника забил нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев. А еще через несколько минут счет сравнял Урош Спаич.

Так, «Ростов» с 30 очками располагается на втором месте таблицы РПЛ. «Краснодар» находится двумя позициями ниже - на четвертом месте.