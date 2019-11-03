Парикмахера Роналду нашли убитым в гостинице Цюриха
По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний мужчина.
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Парикмахер нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду найден мертвым в Цюрихе. Тело Рикардо Маркеса Феррейры обнаружила горничная в номере одной из гостиниц швейцарского города днем в пятницу, 1 ноября.
На теле парикмахера были ножевые ранения, кровать была залита кровью, а в помещении стоял запах алкоголя.
По данным издания Correio da Manha, до прихода горничной несколько гостей отеля обратились на стойку регистрации с жалобами на шум из комнаты, где был найден звездный парикмахер.
По подозрению в убийстве Рикардо Маркеса Феррейры был задержан 39-летний мужчина.