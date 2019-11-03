Ковалев попал в больницу после боя с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалев оказался в больнице после поражения в поединке с мексиканским бойцом Саулем Альваресом, как отметили в команде россиянина, это было сделано в целях предосторожности.

«В целях предосторожности Сергея направили в больницу. На всякий случай принято решение провести дополнительную проверку после нокаута», - рассказали ТАСС в команде боксера.

Сауль Альварес отправил Сергея Ковалева в нокаут в 11 раунде в ходе боя в Лас-Вегасе, отобрав у россиянина титул WBO в полутяжелом весе. Мексиканец, как и обещал, сотворил историю и отправил соперника в госпиталь. За поединок он получил 35 млн долларов, а россиянин – всего 3 млн долларов.

По словам Ковалева, одолеть оппонента ему помешала усталость после шестого раунда. Боксер рассказал, что до сих пор не восстановился после прошлого поединка.