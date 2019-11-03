Олимпийский чемпион прокомментировал поражение Ковалева

Олимпийский чемпион по боксу 2004 и 2008 годов Алексей Тищенко заявил, что российский спортсмен Сергей Ковалев не был «голоден до победы», поэтому потерпел поражение.

Как сказал Тищенко «360», Ковалев неуверенно вел поединок и у него не было заметно желания победить.

«Все было вялотекуще. Не было видно желания, голода до победы. Альварес уверенно провел поединок, знал, что он делает. Вообще не понятно, почему так получилось», - отметил чемпион.

По его мнению, поражение россиянина может быть связано с тем, что его последний бой состоялся совсем недавно - прошло всего два месяца. За такое время можно восстановиться, если только правильно выстроить отдых и спланировать нагрузки, добавил Тищенко.

Напомним, 3 ноября в Лас-Вегасе прошел бой между Ковалевым и Тищенко за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Мексиканец отправил российского спортсмена в нокаут в 11-м раунде, лишив его чемпионского титула.