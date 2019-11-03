«Я устал»: Ковалев объяснил, почему проиграл Альваресу

Российский боксер Сергей Ковалев на пресс-конференции после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом назвал причину своего поражения.

Спортсмен заявил, что чувствовал усталость после шестого раунда в поединке с мексиканцем, поскольку не успел восстановиться после прошлого боя, пишет ТАСС.

Ковалев потерпел поражение от Альвареса, получив нокаут в 11-м раунде в Лас-Вегасе. Таким образом он расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

«Я устал после шестого раунда. Не успел восстановиться после моего последнего поединка, он был совсем недавно. Знаю, что еще могу объединить все титулы в полутяжелом весе. Я все еще готов к этому», - подчеркнул Ковалев.

Промоутер боксера Кэти Дува также добавила, что Ковалев принес извинения за поражение. Гонорар Ковалева при этом составит более 3 млн долларов.

На счету 36-летнего боксера 34 победы (29 нокаутом), а также четыре поражения и одна ничья.