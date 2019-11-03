Российские фигуристы взяли золото в соревнования спортивных пар на этапе Гран-при
По итогам этапов Гран-при в США и во Франции Павлюченко и Ходыкин квалифицировались в финал серии.
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при во французском Гренобле.
Фигуристы по итогам двух программ смогли получить от судей 207,58 балла. На втором месте тоже российская пара - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с результатом 206,56 балла. Бронза у американцев Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер - 199,40 балла.
По итогам этапов Гран-при в США и во Франции Павлюченко и Ходыкин квалифицировались в финал серии.
Следующий этап пройдет 8-10 ноября в китайском Чунцине.
Ранее российские фигуристки Алена Косторная и Алина Загитова заняли первую и вторую ступени пьедестала на французском этапе Гран-при в Гренобле.