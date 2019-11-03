Российские фигуристы взяли золото в соревнования спортивных пар на этапе Гран-при

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при во французском Гренобле.

Фигуристы по итогам двух программ смогли получить от судей 207,58 балла. На втором месте тоже российская пара - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с результатом 206,56 балла. Бронза у американцев Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер - 199,40 балла.

По итогам этапов Гран-при в США и во Франции Павлюченко и Ходыкин квалифицировались в финал серии.

Следующий этап пройдет 8-10 ноября в китайском Чунцине.

Ранее российские фигуристки Алена Косторная и Алина Загитова заняли первую и вторую ступени пьедестала на французском этапе Гран-при в Гренобле.