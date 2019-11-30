Кокляев намерен провести реванш с Емельяненко по правилам ММА

Тяжелоатлет Михаил Кокляев будет готовиться к реваншу с Александром Емельяненко. Об этом он заявил после боя, в котором проиграл нокаутом.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Спортсмен отметил, что, несмотря ни на что, прошедший день он оценивает как замечательный. По его словам, Емельяненко дал ему ценный совет.

«Саша мне сказал: "Начинай бороться". Я буду начинать бороться, чтобы принять от тебя реванш», - рассказал Кокляев.

Как уточняет «Чемпионат», Емельяненко уже согласился вновь сразиться с Кокляевым по правилам ММА.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Напомним, 38-летний боец ММА одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. Состязание состоялось в Москве в ночь на субботу, 30 ноября.