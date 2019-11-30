«Витесс» пока не принял отставку Слуцкого

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку со своего поста , заявив о своем уходе журналистам после проигрыша его команды в матче 15 тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3).

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