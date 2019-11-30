«Витесс» пока не принял отставку Слуцкого
Главный тренер клуба подал в отставку после проигрыша команды в матче 15 тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3).
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Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах сообщил, что клуб пока не принял отставку главного тренера команды Леонида Слуцкого.
«Клуб обдумывает его заявление, чтобы принять решение в кратчайшие сроки», - приводятся слова Аллаха в Twitter «Витесса».
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку со своего поста, заявив о своем уходе журналистам после проигрыша его команды в матче 15 тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3).