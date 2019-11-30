«Извините, что так быстро»: Емельяненко о победе над Кокляевым

Бой российского бойца ММА Александра Емельяненко с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым на ВТБ «Арене» завершился техническим нокаутом Емельяненко, одержавшим победу над соперником за 2,5 минуты.

После боя Емельяненко заявил, что он предупреждал о том, что готов сразиться с любым человеком, который желает с ним побоксировать.

«Как мог, растягивал этот бой, но вот так получилось. Извините, что так быстро», - сказал боец ММА.

Также Емельяненко намекнул на то, что готов на реванш с Михаилом Кокляевым.

По оценкам экспертов, Емельяненко с самого начала считался фаворитом боя. Однако на процедуре взвешивания Кокляев оказался тяжелее соперника примерно на 20 кг: 134,1 кг против 113,6 кг. В связи с этим некоторые специалисты не исключали, что победа достанется ему.