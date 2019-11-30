Сборная РФ проведет товарищеский матч с Польшей перед Евро-2020

Сборные России и Польши по футболу проведут товарищеский матч 2 июня в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщил генсек Польского футбольного союза Мацей Савицкий.

«Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта - Польша - Украина, 2 июня - Польша - Россия», - написал он.

Президент Российского футбольного союза Александр Люков также отметил, что перед Евро-2020 российская сборная встретится на товарищеских матчах с командами из топ-16 рейтинга Международной федерации футбола (FIFA).

Напомним, 30 ноября прошла жеребьевка финальной стадии Евро. Россия сыграет в группе B с Бельгией, Финляндией и Данией. Соперниками Польши стали Швеция, Испания и победитель плей-офф Лиги наций в дивизионе B.