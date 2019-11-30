«Два минуса дают плюс»: Черчесов оценил итоги жеребьевки Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал календарь сборной России на предстоящем турнире ЧЕ-2020. Соперниками сборной России по группе B стали Бельгия, Дания и Финляндия.

«Начинать с Бельгией - минус. Заканчивать с датчами тоже минус. Но два минуса дают плюс», - сказал тренер.

Последний матч со сборной Дании он назвал «минусом», потому что он являются решающим и пройдет на выезде в Копенгагене.

«Финны достаточно легко квалифицировались, и многие игроки у них выступают в зарубежных чемпионатах. Чего греха таить - надо их системно изучить», - заключил он.

На жеребьевке в Бухаресте 30 ноября окончательно определился состав групп, соперники российской сборной и расписание матчей на Евро-2020.

Матчи группы будут сыграны в Санкт-Петербурге и Копенгагене. С бельгийцами и финнами сборная России сыграет на «Газпром Арене», а с датчанами - на их поле.