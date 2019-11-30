Министр спорта дал установку сборной России на групповой этап Евро-2020
Соперниками сборной России по группе B стали Бельгия, Дания и Финляндия.
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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал группу сборной России на чемпионате Европы-2020, окончательный состав которой был озвучен в ходе жеребьевки в Бухаресте.
«На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила — и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать», - заявил Колосков, передает ТАСС.
Первый матч Россия сыграет с Бельгией 13 июня, затем, 17 июня, сразится с Финляндией (обе игры — в Санкт-Петербурге). Сборная России встретится на поле со сборной Дании в Копенгагене 22 июня.
Чемпионат Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Финальный матч будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.