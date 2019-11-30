Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020

В румынском Бухаресте завершилась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. По ее итогам определились соперники сборной России и расписание матчей сборной России в квартете B.

Сборная России сыграет со сборной Бельгии 13 июня, а 17 июня - со сборной Финляндии. Обе встречи пройдут в Санкт-Петербурге. Заключительный матч группового этапа россияне проведут с Данией 22 июня в Копенгагене.

На групповой стадии российская команда не могла встретиться с Украиной и Косово - УЕФА разводит команды этих стран во время жеребьевок.

Чемпионат Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Финальный матч будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.