Евро-2020: итоги жеребьевки группового этапа

В румынском Бухаресте завершилась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года.



По ее итогам в группе A сыграют Италия, Швейцария, Турция, Уэльс.

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Соперниками сборной России по группе B стали Бельгия, Дания и Финляндия.

© uefa.com

В группе C: Украина, Нидерланды, Австрия и победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия).

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Англия, Хорватия, Чехия в группе D будут также ожидать победителя стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль).

© uefa.com

Испания, Польша, Швеция ждут своего соперника по группа E. Им станет победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия).

© uefa.com

В группе F: Германия, Франция, Португалия и победитель стыковых матчей пути A или D.

© uefa.com

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года пройдет в 12 городах 12 национальных ассоциаций UEFA с 12 июня по 12 июля. Финальный матч будет сыгран на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.