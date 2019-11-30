Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Последним участником группы B стала команда Финляндии.
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В румынском Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. В ходе нее был определен итоговый состав группы B, в которой сыграют наши футболисты.
Сборная России начнет выступление на чемпионате Европы в 2020 году матчем с командой Бельгии 13 июня.
Также соперниками команды Станислава Черчесова станут Дания (22 июня) и Финляндия (17 июня).
Матчи группы будут сыграны в Санкт-Петербурге и Копенгагене. С бельгийцами и финнами сборная России сыграет на «Газпром Арене», а с датчанами - на их поле.