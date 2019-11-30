Определились все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

В румынском Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. В ходе нее был определен итоговый состав группы B, в которой сыграют наши футболисты.

Сборная России начнет выступление на чемпионате Европы в 2020 году матчем с командой Бельгии 13 июня.

Также соперниками команды Станислава Черчесова станут Дания (22 июня) и Финляндия (17 июня).

Матчи группы будут сыграны в Санкт-Петербурге и Копенгагене. С бельгийцами и финнами сборная России сыграет на «Газпром Арене», а с датчанами - на их поле.