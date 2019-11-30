Болельщикам «Сочи» вернут деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Руководство футбольного клуба «Сочи» заявило, что всем болельщикам будет осуществлен возврат денежных средств за билеты на матч с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Кто приобретал билеты в кассах стадиона, для оформления возврата потребуется проследовать в специализированные точки продаж», - говорится в сообщении на сайте клуба.

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Тем болельщикам, кто приобретал электронные билеты, сумма платежа будет автоматически возвращена на счет, с которого была совершена покупка.

Накануне стало известно, что десять игроков сочинской команды заболели инфекционной ангиной, из-за чего была отменена тренировка перед матчем 1 декабря. Руководство РПЛ приняло решение перенести встречу на 2020 год, дату которой определят позднее.