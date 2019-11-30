Полное погружение: какие новинки ждут болельщиков на Евро-2020

Организаторы Евро-2020 обещают полное погружение в праздничную атмосферу чемпионата. Для этого они подготовили для болельщиков несколько приятных и полезных новинок.

«Для ЕВРО-2020 мы создаем новую среду, ориентированную на болельщиков. Используя последние достижения цифровой индустрии, мы работаем над тем, чтобы предоставить персонализированный сервис для каждого фаната», - рассказал генеральный директор UEFA Events SA Мартин Каллен.

Одним из главных новшеств Евро-2020 станет система электронных билетов. Это не только удобно, но и быстро - предоставляются различные дополнительные услуги, которые позволят сэкономить время болельщиков, считают организаторы.

«Неважно, собираются ли они на стадион, организуют поездку и проживание или планируют как можно лучше познакомиться с городами-организаторами ЕВРО», - пишет РИА Новости.

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Вторая новинка - это специальное официальное приложение Евро-2020, которое организаторы назвали «путеводителем по чемпионату».

«Приложение даст доступ к электронному проездному, по которому болельщики с билетами на матчи смогут в игровые дни почти во всех городах, принимающих Евро-2020, бесплатно пользоваться общественным транспортом», - подчеркнул Каллен.

Он поблагодарил города - организаторов чемпионата за «поддержку в реализации данной инициативы».

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«Должное настроение к стартовому свистку» болельщикам обеспечат фан-зоны, на территории которых пройдет ряд мероприятий, организованных UEFA.

«В год 60-летия чемпионата Европы мы хотим сделать так, чтобы каждый болельщик был как никогда близок к Евро. Те, у кого не будет билета на стадион, все равно смогут погрузиться в праздничную атмосферу Фан-зон, где можно будет в приятной обстановке посмотреть матчи турнира», - говорит Каллен.

Искусство, музыка, культура, выставки и местная кухня - в каждом городе будет уникальный колорит, считают организаторы. Фан-зоны будут располагаться в знаковых местах города. В Санкт-Петербурге - на Дворцовой и на Конюшенной площадях.

© Ирина-Калашникова,-РИА-Новости

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Петербурге. На стадионе «Газпром Арена» пройдут три игры групповой стадии и одна четвертьфинальная встреча.