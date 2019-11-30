Головин рассказал о феномене Черчесова

Полузащитник сборной России и французского клуба «Монако» Александр Головин прокомментировал особенности работы главного тренера команды Станислава Черчесова.

По его мнению, главный феномен Черчесова заключается в жесткой дисциплине.

«Он от каждого требует показывать на поле максимум: сколько можешь, столько и выкладывайся. Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной», - сказал Головин порталу «Чемпионат».

Полузащитник добавил, что Черчесов очень требовательный наставник и с ним «не можешь выйти и недоработать».

На должность главного тренера сборной России Станислава Черчесова назначили в 2016 году. В этом году наша сборная под его руководством досрочно вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2020, одержав победу над командой Кипра.