Слуцкий уходит в отставку с поста тренера «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку со своего поста. О своем уходе российский специалист заявил журналистам, когда его команда проиграла в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3).

Тренер заявил, что надеялся, что сможет изменить ситуацию в последние недели, но затем потерял надежду. Для подопечных Слуцкого это поражение стало пятым подряд.

Леонид Слуцкий начал работать с «Витесс» летом 2018 года. До этого он тренировал сборную Россию, английский «Халл Сити» и московский ЦСКА.