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«Не знает, что делать на ринге»: Емельяненко раскритиковал технику Кокляева

Дарья Михалина
11:50 30.11.2019
Бой, прошедший накануне в Москве, завершился победой Емельяненко менее чем через три минуты.
«Не знает, что делать на ринге»: Емельяненко раскритиковал технику Кокляева
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Александр Емельяненко, победивший Михаила Кокляева в боксерском поединке, посоветовал своему сопернику больше тренироваться.

«У него вроде были удары вскользь, но они были не жесткими и не качественными», - рассказал Емельяненко о технике Кокляева.

По словам спортсмена, он практически не почувствовал, что его бьют.

Несмотря на то, что поединок закончился менее чем за три минуты, Емельяненко признался, что он давал Кокляеву время передохнуть и восстановиться, таким образом растягивая бой.

«В общем, ему надо еще тренироваться и тренироваться в боксе», - резюмировал он.

При этом боец отметил, что ожидал более тяжелый спарринг.

«В ММА у него будет то же самое. Человек не знает, что делать на ринге. Он никогда не подтянет борьбу, пусть в боксе занимается», - цитирует Емельяненко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Кокляев намерен провести реванш с Емельяненко по правилам ММА. По его словам, соперник уже согласился вновь сразиться.

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