Матч «Сочи» - «Оренбург» перенесли из-за массовой болезни игроков

Российская футбольная премьер-лига согласовала перенос игры 18-го тура чемпионата России между командами «Сочи» и «Оренбург» на резервную дату. Об этом говорится на сайте РПЛ.

В сообщении сказано, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами - острой ротавирусной инфекцией - у большого числа футболистов и сотрудников ФК «Сочи», в соответствии с пунктом 6.3 регламента РПЛ, матч, запланированный на 1 декабря, перенесен на резервную дату.

Отмечается, что о дате и времени начала футбольного матча будет сообщено дополнительно.

Ранее игроки ФК «Сочи» заявили об отмене тренировки перед игрой с «Оренбургом» в связи с вирусом инфекционной ангины, от которого пострадали 10 спортсменов.