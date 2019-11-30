Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым
Глава Чечни отметил, что Емельяненко продемонстрировал явное техническое преимущество.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил бойца смешанного стиля Александра Емельяненко с победой в поединке над Михаилом Кокляевым.
Встречу двух спортсменов он назвал «зрелищным боем». Глава Чечни отметил, что в бою Емельяненко продемонстрировал очевидное преимущество.
«Александр еще раз продемонстрировал, что является волевым спортсменом и опытным бойцом», - заявил Кадыров в соцсетях.
Напомним, 38-летний боец ММА одержал первую победу на профессиональном боксерском ринге. Состязание состоялось в Москве в ночь на субботу, 30 ноября, и завершилось нокаутом в первом раунде.