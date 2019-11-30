Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

На «ВТБ Арене» в Москве прошел поединок по правила бокса, в котором сошлись боец смешанного стиля Александр Емельяненко и известный пауэрлифтер и силовой экстримальщик Михаил Кокляев.

Победу одержал Александр Емельяненко, нокаутировал соперника в первом раунде. Стоит отметить, что преимущество профессионального бойца было видно с первых секунд боя.

Победитель получил специальный чемпионский пояс в супертяжелом весе.

До сегодняшнего поединка на счету 38-летнего Емельяненко было 36 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед, в том числе 20 нокаутом, и потерпел семь поражений, еще один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это был дебют в единоборствах.