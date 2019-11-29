Катар упростит визовый режим для россиян на время ЧМ-2022
Руководитель Катарского агентства поощрения инвестиций шейх Али Аль-Валид Аль Тани подтвердил, что болельщики из РФ смогут получить разрешение на въезд по упрощенной схеме.
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Катар упростит визовый режим для россиян на время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.
Сейчас граждане РФ могут оформить документы на въезд в страну уже по приезду, в аэропорту.
«Очевидно, во время чемпионата мира по футболу этот вопрос будет еще больше упрощен», - рассказал РИА Новости шейх Али Аль-Валид Аль Тани.
Турнир в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года. По предварительным прогнозам, около миллиона футбольных болельщиков прибудут на состязание.