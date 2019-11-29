Катар упростит визовый режим для россиян на время ЧМ-2022

Катар упростит визовый режим для россиян на время проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Сейчас граждане РФ могут оформить документы на въезд в страну уже по приезду, в аэропорту.

«Очевидно, во время чемпионата мира по футболу этот вопрос будет еще больше упрощен», - рассказал РИА Новости шейх Али Аль-Валид Аль Тани.

Турнир в Катаре пройдет в ноябре-декабре 2022 года. По предварительным прогнозам, около миллиона футбольных болельщиков прибудут на состязание.