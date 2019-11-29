ФК «Сочи» отменил тренировку из-за массового заболевания ангиной
Сразу 10 игроков клуба заболели инфекционным заболеванием накануне игры с «Оренбургом».
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Руководство футбольного клуба «Сочи» отменило тренировку накануне матча премьер-лиги с «Оренбургом», так как 10 игроков не вышли на поле из-за заболевания инфекционной ангиной.
«Мы призываем болельщиков прийти на стадион и поддержать команду в этой непростой ситуации. Сейчас нам как никогда нужна ваша поддержка», - говорится на сайте клуба.
Матч «Сочи» - «Оренбург» должен пройти 1 декабря в Сочи.