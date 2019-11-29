Десять футболистов «Сочи» слегли с ангиной перед игрой
Руководство клуба отменило тренировку команды накануне матча РПЛ с «Оренбургом».
© Фото: pfcsochi, twitter
Десять игроков футбольного клуба «Сочи» заболели инфекционной ангиной за 2 дня до встречи с «Оренбургом» в рамках Премьер-лиги. Об этом сообщили на официальной странице команды в Twitter.
«За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины», - написали в сообщении.
Пресс-атташе клуба Александр Груднев в своем комментарии отметил, что ситуация является критической и остается только следить за ней медперсоналу.
«Понятно, что при этом матч никто не отменит. Части игроков придется играть недолеченными», - цитирует РИА Новости слова Груднев.