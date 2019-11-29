Унаи Эмери отправлен в отставку с поста тренера «Арсенала»

«Мы выражаем самую искреннюю благодарность Унаи и его штабу, которые неустанно старались вернуть клуб на достойный уровень, которого все ожидают. Мы желаем Унаи и его команде только успехов в дальнейшем», - говорится в сообщении.

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