Унаи Эмери отправлен в отставку с поста тренера «Арсенала»
Сообщение об уходе специалиста появилось на официальном сайте лондонского клуба.
© Фото: David Klein, imago-images.de, Globallookpress
Лондонский «Арсенал» объявил об отставке главного тренера команды испанца Унаи Эмери. Сообщение об этом опубликовано на сайте команды.
В «Арсенале» объяснили решение сменить наставника клуба неудовлетворительными результатами.
«Мы выражаем самую искреннюю благодарность Унаи и его штабу, которые неустанно старались вернуть клуб на достойный уровень, которого все ожидают. Мы желаем Унаи и его команде только успехов в дальнейшем», - говорится в сообщении.
Временно исполняющим обязанности наставника клуба стал Фредрик Юнгберг.
Унаи Эмери возглавил «Арсенал» в 2018 году. Ранее испанец тренировал ПСЖ, «Севилью», московский «Спартак» и «Валенсию».