Сборная РФ по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ
Национальная команда России по пляжному футболу в четвертьфинале ЧМ обыграла сборную Бразилии.
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
Сборная России по пляжному футболу на чемпионате мира в Парагвае обыграла сборную Бразилии.
Команда по руководством тренера Михаила Лихачева одержала волевую победу со счетом 4:3. В составе россиян два забитых мяча оказались на счету Кирилла Романова, по одному - у Дмитрия Шишина и Федора Земскова.
До этого Бразилия и Россия встречались на чемпионате мира уже четыре раза, при этом обе команды одержали по две победы.
Полуфинал состоится 30 ноября, в котором сборная России сыграет с победителем матча Италия - Швейцария.