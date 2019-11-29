Сборная РФ по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ

Сборная России по пляжному футболу на чемпионате мира в Парагвае обыграла сборную Бразилии.

Команда по руководством тренера Михаила Лихачева одержала волевую победу со счетом 4:3. В составе россиян два забитых мяча оказались на счету Кирилла Романова, по одному - у Дмитрия Шишина и Федора Земскова.

До этого Бразилия и Россия встречались на чемпионате мира уже четыре раза, при этом обе команды одержали по две победы.

Полуфинал состоится 30 ноября, в котором сборная России сыграет с победителем матча Италия - Швейцария.