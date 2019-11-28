«Астана» вырвала победу у «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

В рамках группового этапа Лиги Европы казахстанская «Астана» обыграла британский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Игра проходила в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». На 10-й минуте игры первый гол забил Джесси Лингард. Казахстанские футболисты смогли восстановить равновесие в начале второго тайма, гол забил Дмитрий Шомко. Спустя несколько минут произошел автогол Дишона Бернарда, который и принес победу «Астане».

Таким образом, ФК «Астана» стал первым казахстанским клубом, выигравшим у соперника из лиг топ-4. В ее активе теперь три очка, а «Манчестер Юнайтед», несмотря на проигрыш, до сих пор возглавляет группу с 10 набранными баллами.

Стоит отметить, что средний возраст десяти полевых игроков «Манчестер Юнайтед» оказался 20 лет 221 день. По данным Sports.ru, английский клуб стал первой командой в истории Лиги Европы, которая выпустила шесть подростков в стартовом составе.