ЦСКА и «Лудогорец» сыграли вничью в мачте Лиги Европы

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА и «Лудогорец» не смогли выявить сильнейшего. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:1.

В составе болгарского клуба мяч на свой счет записал на 66-й минуте Клаудиу Кешерю. Ответ армейцы организовали на 75-й минуте игры - отличился Федор Чалов.

Этот гол стал первым для ЦСКА на домашнем стадионе в этом сезоне еврокубков.

По итогам пятого тура «Лудогорец», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА с двумя очками на четвертом месте. Таким образом, российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.