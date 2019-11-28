ЦСКА и «Лудогорец» сыграли вничью в мачте Лиги Европы
Армейцы набрали всего два очка за пять туров и потеряли шансы на еврокубковую весну.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА и «Лудогорец» не смогли выявить сильнейшего. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:1.
В составе болгарского клуба мяч на свой счет записал на 66-й минуте Клаудиу Кешерю. Ответ армейцы организовали на 75-й минуте игры - отличился Федор Чалов.
Этот гол стал первым для ЦСКА на домашнем стадионе в этом сезоне еврокубков.
По итогам пятого тура «Лудогорец», набрав семь очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Н. ЦСКА с двумя очками на четвертом месте. Таким образом, российский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф.