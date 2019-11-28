«Краснодар» обыграл «Базель» в матче Лиги Европы

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Базель» на домашнем стадионе.

Единственный гол в составе российской команды забил Ари. На 72-й минуте его снес в подкате в штрафной Альдерете, арбитр назначил пенальти, который форвард «Краснодара» успешно реализовал.

Правда тот же Ари стал и антигероем встречи, получив удаление на пятой минуте добавленного времени. Теперь он пропустит решающий матч с «Хетафе», который пройдет 12 декабря.

После пятого тура «Базель» занимает лидирующее место в турнирной таблице группы C с 10 очками. У «Краснодара» и «Хетафе» по девять очков, и всего одно - у «Трабзонспора».