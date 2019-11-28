Президент ОКР: у МОК нет претензий к российской стороне

Россия полноценно готовится к участию в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может», - сказал Поздняков на Олимпийском собрании в Москве 28 октября.

Глава ОКР заявил, что у МОК нет претензий к российской стороне, сославшись на пресс-релиз Международного Олимпийского комитета, в котором сказано что «все члены ОКР являются чистыми».

«Если внимательно посмотреть заявление МОК, там написано ОКР и его члены. Исходя из этого считаем предполагаемые меры со стороны комитета чрезмерными, неадекватными и неверными», - подчеркнул он.

Таким образом, он считает претензии комитета WADA предвзятыми и недопустимыми с правовой точки зрения.

Поздняков отметил, что на Олимпийские игры-2020 в Токио планируют поехать 670 спортсменов.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить РФ от международных соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, было рекомендовано запретить России подачу заявок на проведение в этот период международных соревнований.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, а Паралимпийские – с 25 августа по 6 сентября.