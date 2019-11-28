Федерация бокса России назвала гонорары Кокляева и Емельяненко за бой

Победитель поединка между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко получит от Федерации бокса России один миллион рублей, а проигравший - полмиллиона. О размере выигрыша сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев РИА Новости.

Инициатором боя выступила Федерация бокса России и, с целью популяризировать вид спорта в стране, учредила призовой фонд.

Бой состоится 29 ноября на «ВТБ-арене» в Москве. Встреча пройдет по всем правилам бокса: российский боец MMA Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут на ринге четыре раунда по три минуты.

В преддверии противостояния стороны множество раз обменивались колкостями в социальных сетях, подогревая интерес публики к бою.