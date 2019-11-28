«Лобби выдавливает Россию из спорта»: МИД России оценил претензии WADA

Российская сторона получила рекомендации комиссии по соответствию WADA, которые 28 ноября прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала попытки отстранить Россию от соревнований «симптомом недобросовестной конкуренции».

«Мы видим лобби, которое хочет воспользоваться любыми фактами, предлогами, антифактами, чтобы выдавить Россию из мирового спорта. Мы видим спайку между ним и мировым информационным пространством», - сказала она.

По ее словам, именно Россия стала «жертвой пристрастного отношения».

«Невозможно не замечать, как тема допинга, которая, увы, присутствует во всех странах, и с которой все страны пытаются бороться, сфокусирована исключительно на России», - заявила представитель МИД в эфире телеканала «Россия-24».

Российская сторона считает недопустимым «политизировать» этот вопрос, считает Захарова.

Напомним, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. На претензии уже ответили в Министерстве спорта. Глава ведомства Павел Колобков сказал, что видит в претензиях «определенные противоречия».

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что «Россию всегда ставят в положение обвиняемой».