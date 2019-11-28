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«Пусть кто-то лает»: Дзюба об оскорблениях болельщиков в свой адрес

Валентина Пескова
01:10 28.11.2019
Фанатам, которые оскорбляли капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу, могут запретить посещать матчи Евро-2020.
«Пусть кто-то лает»: Дзюба об оскорблениях болельщиков в свой адрес
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал факт оскорбления его фанатами, которые выкрикивали некорректные возгласы в его адрес после победного матча против команды Сан-Марино.

«Я просто радуюсь, пусть кто-то лает, вякает - я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать на поле. Заметьте, я нигде не комментирую. Кто-то там все раздувает, а все всему верят», - цитирует футболиста пресс-служба питерского клуба.

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов, говоря об инциденте со зрителями, заметил, что у него иногда «просто нет слов».  
 
А между тем оскорблявшим капитана сборной России по футболу болельщикам могут запретить посещать матчи Евро-2020. Такого наказания для них будет добиваться РФС.

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