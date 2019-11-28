«Пусть кто-то лает»: Дзюба об оскорблениях болельщиков в свой адрес
Фанатам, которые оскорбляли капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу, могут запретить посещать матчи Евро-2020.
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал факт оскорбления его фанатами, которые выкрикивали некорректные возгласы в его адрес после победного матча против команды Сан-Марино.
«Я просто радуюсь, пусть кто-то лает, вякает - я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать на поле. Заметьте, я нигде не комментирую. Кто-то там все раздувает, а все всему верят», - цитирует футболиста пресс-служба питерского клуба.
Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов, говоря об инциденте со зрителями, заметил, что у него иногда «просто нет слов».
А между тем оскорблявшим капитана сборной России по футболу болельщикам могут запретить посещать матчи Евро-2020. Такого наказания для них будет добиваться РФС.