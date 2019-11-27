«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» обыграл французский «Лион». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет открыл на 42-й минуте Артем Дзюба. После подачи Дугласа Сантоса с углового, Артем выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота. Этот мяч стал восьмым для Дзюбы в Лиге чемпионов за всю карьеру. По этому показателю он сравнялся с самыми результативными россиянами в турнире - Андреем Тихоновым и Аланом Дзагоевым.

Преимущество удвоил на 82-й минуте Магомед Оздоев. Александр Ерохин с правого фланга навесил в центр, где Юрий Жирков точно скинул снаряд под удар Оздоеву. По пути к воротам мяч зацепил ногу защитника «Лиона» и без шансов для вратаря влетел в сетку.

Таким образом, «Зенит» с семью очками выходит на второе место в турнирной таблице группы G. «Лион», у которого также семь баллов в активе, - на третьем месте.

В заключительном туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Бенфикой». Матч состоится 10 декабря.