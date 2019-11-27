Дзюба забил восьмой гол в ЛЧ и догнал Тихонова и Дзагоева

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в мачте группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Этот гол стал восьмым для форварда в ЛЧ за карьеру.

Также по восемь мячей в Лиге чемпионов забивали Андрей Тихонов и Алан Дзагоев. Таким образом, Дзюба сравнялся с самыми результативными российскими игроками в турнире.

При этом, стоит отметить, что Артем провел в Лиге чемпионов всего 18 матчей, тогда как Тихонов выходил на поле 29 рез, а Дзагоев - 37, пишет «Спорт-Экспресс».