Путин пообещал, что Россия проведет матчи Евро-2020 наилучшим образом
Президент России встретился с главой UEFA в Санкт-Петербурге и обсудил вопросы предстоящего футбольного турнира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Владимир Путин провел встречу с президентом UEFA Александером Чеферином в Санкт-Петербурге и пообещал, что Россия подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году наилучшим образом.
«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», - сказал Путин.
Во время посещения Нижнего Новгорода Чеферин дал высокую оценку возможностям России провести и подготовить крупные международные соревнования, добавил глава государства.
Чемпионата Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.