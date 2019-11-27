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Путин пообещал, что Россия проведет матчи Евро-2020 наилучшим образом

Светлана Головина
20:03 27.11.2019
Президент России встретился с главой UEFA в Санкт-Петербурге и обсудил вопросы предстоящего футбольного турнира.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Владимир Путин провел встречу с президентом UEFA Александером Чеферином в Санкт-Петербурге и пообещал, что Россия подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году наилучшим образом.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», - сказал Путин.

Во время посещения Нижнего Новгорода Чеферин дал высокую оценку возможностям России провести и подготовить крупные международные соревнования, добавил глава государства.

Чемпионата Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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