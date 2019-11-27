СМИ сообщили о скором уходе Месси из «Барселоны»

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси планирует покинуть команду летом 2021 года. О серьезности своих намерений он заявил в телефонном разговоре с бразильским форвардом французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром.

«Только вместе мы сможем выиграть Лигу чемпионов. Я хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду. Ты останешься один и займешь мое место», - цитирует France Football слова аргентинца.

Настрой покинуть ряды «Барсы» появился у Месси после вылета клуба из Лиги чемпионов в прошлом сезоне.