Минспорт поручил ВФЛА создать дорожную карту против допинга

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила от Минспорта поручение создать дорожную карту с целью решения антидопинговых вопросов. Срок, установленный Министерством, - до конца этой недели.

«Мы еженедельно будем контролировать ход ее исполнения», - заявил глава ведомства Павел Колобков.

По словам министра, которого цитирует РИА Новости, в случае, если ВФЛА не исполнит дорожную карту и не решит вопрос досрочных выборов руководства, будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации данной организации.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Рассматривать рекомендации комитета будет исполком WADA.