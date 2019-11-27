Минспорт поручил ВФЛА создать дорожную карту против допинга
В случае, если карта не будет исполнена, а также не решится вопрос с досрочными выборами руководства федерации, аккредитация ВФЛА может быть остановлена или аннулирована.
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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила от Минспорта поручение создать дорожную карту с целью решения антидопинговых вопросов. Срок, установленный Министерством, - до конца этой недели.
«Мы еженедельно будем контролировать ход ее исполнения», - заявил глава ведомства Павел Колобков.
По словам министра, которого цитирует РИА Новости, в случае, если ВФЛА не исполнит дорожную карту и не решит вопрос досрочных выборов руководства, будет поставлен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации данной организации.
Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Рассматривать рекомендации комитета будет исполком WADA.