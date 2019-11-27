Объявлена точная дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Поединок пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.
© Видео: TonyFergusonXT, Twitter © Фото: tonyfergusonxt, instagram
Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон официально заявил о грядущем поединке между ним и Хабибом Нурмагомедовым.
«Больше никаких игр. Я открыт для этого дела. Пришло время дать фанатам то, что они хотят», - написал спортсмен в своем Twitter.
Бой состоится 18 апреля в Нью-Йорке.
Площадка пока неизвестна. Как сообщил ранее Нурмагомедов, он бы хотел провести состязание на большой арене.