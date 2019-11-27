В Кремле призвали трезво оценивать ситуацию вокруг РУСАДА

Российские власти призвали всех взвешенно относиться в своих оценках относительно ситуации вокруг РУСАДА. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что российский спорт действительно столкнулся с нерадостными рекомендациями комитета по соответствию WADA, но подчеркнул, что рассматриваться они будут на исполкоме данной организации.

«Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отдельно подчеркнул, что спортивные власти России «есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным общественным сообществом и также с WADA».

«Но давать какие-то оценки сейчас, тем более такие далеко идущие, считаю невозможным и преждевременным», - заключил он (цитата по РИА Новости).

Комитет по соответствию WADA, напомним, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года.

Министр спорта Павел Колобков, комментируя ситуацию, обратил внимание на тот факт, что комитет WADA не услышал позицию российских экспертов, но у РУСАДА имеются достаточные юридические основания для защиты отечественного спорта.